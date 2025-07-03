Контроль якості повітря в селі Житомирської області, де пролунали вибухи показав незначні відхилення – ОВА

фахівці Житомирського обласного центру контролю та профілактики хвороб з 16:00 до 17:00 взяли повторні проби повітря в районі надзвичайної ситуації в селі Березина, повідомляє начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко в четвер.

Вимірювання проводилися у двох точках. На відстані 100 метрів на схід від місця вибуху у селі Березина виявлено:

- невелике перевищення норми по діоксиду азоту (0,22 мг/м³ при нормі 0,2 мг/м³) та значне перевищення норми по сірчистому ангідриду (1,0 мг/м³ при нормі 0,5 мг/м³). Рівень оксиду вуглецю та аміаку в нормі.

На відстані 400 метрів на південний схід від місця вибуху зафіксовано:

- невелике перевищення норми по сірчистому ангідриду (0,6 мг/м³ при нормі 0,5 мг/м³). Рівні діоксиду азоту, оксиду вуглецю та аміаку в нормі.

"Підвищений вміст сірки в повітрі у селі Березина є результатом пожеж, які виникли тут після вибухів. Зважаючи на те, що пожежі ліквідовано ДСНС ситуація має покращитися найближчим часом ", - написав Бунечко у власному телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/zhytomyrskaODA/12944