Події

20:24 07.08.2022

Прем'єр Ізраїлю заявив, що не бачить сенсу продовжувати операцію "Світанок", оскільки мети досягнуто

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Прем'єр Ізраїлю заявив, що не бачить сенсу продовжувати операцію "Світанок", оскільки мети досягнуто

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід у неділю заявив, що мети ізраїльської операції "Світанок" у секторі Гази досягнуто.

"Мети досягнуто. Немає сенсу продовжувати операцію", - наводить видання The Jerusalem Post слова Лапіда.

При цьому, згідно з виданням, лідер палестинського угрупування "Ісламський джихад" у Ліван Ехсан Атайя зі свого боку заявив, що "припинення вогню не буде, допоки окупанти не ухвалять наших вимог".

У п'ятницю армія Ізраїлю розпочала операцію "Світанок" проти палестинського угруповання "Ісламський джихад" у секторі Гази. Військові завдають ударів по анклаву, із сектора Гази запускають ракети по Ізраїлю.

Ізраїль завдав серію авіаударів по сектору Гази в суботу, а палестинські ракетні обстріли півдня Ізраїлю тривають другий день поспіль, що викликає побоювання щодо ще однієї серйозної ескалації близькосхідного конфлікту.

Теги: #ізраїль #премєр #операція #цілі

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