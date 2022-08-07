Держава не має коштів на фінансування українського кіно
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявляє, що держава не має коштів на фінансування українського кіно.
"Коштів немає. Те, до чого ми закликаємо сьогодні всіх художників у різних сферах, – до колаборації з нашими західними партнерами", - сказав Ткаченко в ефірі національного телемарафону в неділю вдень, відповідаючи на запитання, чи є у держави кошти на фінансування кіно.
За словами міністра, така співпраця допоможе, серед іншого, залучити кошти не з українського бюджету.