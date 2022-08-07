Ткаченко про демонтаж "Батьківщини-матері": Це можна робити лише у болючій уяві затятих патріотів

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко вважає абсурдними розмови про можливе знесення монумента "Батьківщина-мати" у Києві.

"Зносити пам'ятник, який є однією з візитівок України, який дивиться на схід, який величезний сам по собі, та атракція для багатьох туристів, мені здається абсурдом у цей час. У нас є на що витрачати кошти… Займатися демонтажем "Батьківщини-матері", гадаю, це можна робити лише у болючій уяві затятих патріотів", - сказав Ткаченко в ефірі національного телемарафону в неділю вдень.

Крім того, міністр повідомив, що після того, як буде затверджено план дій щодо демонтажу радянського герба, який до міністерства подав Музей Другої світової війни, має пройти понад півроку на підготовку, щоб наблизитись до початку робіт.

Як повідомлялося, 85% опитаних у "Дії" віддали голос за заміну герба СРСР на герб України на монументі "Батьківщина-мати".