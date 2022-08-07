Швеція доправить інструкторів для тренування українських солдатів у Великій Британії

Уряд Швеції ухвалив рішення про направлення до Великої Британії інструкторів для проведення базової військової підготовки українських бійців, повідомляє пресслужба шведського уряду.

"Ініціатива запропонувати українським громадянам базову військову підготовку виходить від Великої Британії, яка запросила інші країни, які входять до очолюваних Британією Об'єднаних експедиційних сил (JEF), а також Канаду зробити свій внесок. Уряд вирішив, що Швеція сприятиме навчанню українських солдатів", - сказано в повідомленні.

Збройні сили направлять до Великої Британії до 120 інструкторів у період з 12 серпня до 31 грудня 2022 року для проведення базової військової підготовки громадян України. Підготовка поділена на кілька етапів навчання.

Загалом у навчанні у Великій Британії візьмуть участь близько 10 000 громадян України. Максимум 60 шведських інструкторів будуть одночасно перебувати у Великій Британії.

"Шведська частина тренувань почнеться, щойно це буде практично можливим", - додали в уряді.