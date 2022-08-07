Захід попереджає про можливість санкцій проти Анкари, якщо Туреччина допоможе Росії уникнути західних – FT

На Заході занепокоєні поглибленням турецько-російського співробітництва, попереджають, що Анкара може постраждати у випадку, якщо допоможе Росії уникнути західних санкцій, пише газета Financial Times за підсумками зустрічі в Сочі президентів РФ Володимира Путіна і Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Видання, посилаючись на джерела, зазначає, що в ЄС стежать за турецько-російською співпрацею "дедалі пильніше", висловлюючи занепокоєння тим, що Туреччина "перетворюється на платформу для торгівлі з Росією".

Один зі співрозмовників газети назвав поведінку Туреччини щодо Росії "дуже опортуністичною", додавши: "Ми намагаємося змусити турків звернути увагу на наші побоювання".

Financial Times пише, що один високопоставлений західний чиновник припустив, що західні країни можуть "закликати західні фірми або припинити відносини з Туреччиною, або скоротити свої відносини з нею" у світлі ризику, який буде створений Туреччиною, що розширює свої відносини з Росією".

Водночас три джерела заявили виданню, що в Брюсселі не було жодних офіційних дискусій про потенційні наслідки для Туреччини.

Газета пише, що попередження на адресу Анкари пролунали на наступний день після того, як Путін і Ердоган "провели затяжну зустріч віч-на-віч, її кульмінацією стала спільна обіцянка збільшити обсяги двосторонньої торгівлі і поглибити фінансові та життєві зв'язки".

Financial Times пише про повідомлення ЗМІ щодо згоди Туреччини почати платити за російське паливо в рублях, заяви Ердогана про додаткові "дуже серйозні зміни" у використанні російської платіжної системи "Мир", яка дає змогу росіянам в Туреччині розплачуватися карткою в той час, як Visa і Mastercard призупинили операції в їхній країні, йдеться в статті.