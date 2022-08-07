Події

07:08 07.08.2022

Північна Македонія допомогла Україні танками та літаками

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Північна Македонія допомогла Україні танками та літаками

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк підтвердив передачу Україні як танків, так і літаків Північною Македонією.

"Друг пізнається у скруті. Неважливо, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП, важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши Україні плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо", - написав він у твіттері в суботу.

Раніше повідомлялося, що влада Північної Македонії анонсувала безоплатне передання Україні танків Т-72 після того, як у соціальних мережах з'явилися кадри колон військової техніки, що рухаються.

"Це танки, які входять до складу танкового батальйону Сухопутних військ, який планується розформувати. Йдеться про танки третього покоління, які з розвитком технологій через декілька років стануть неконкурентоспроможними та несумісними з нашими запитами на постачання із західної платформи", - повідомило північномакедонське оборонне відомство.

Чотири військові літаки Су-25, які Північна Македонія купила в України під час конфлікту в 2001 році за EUR4 млн і ще в 2004 році планувала продати, на початку серпня були передані Україні в дар.

У червні у місцевій партії "Левиця" заявили з посиланням на власні джерела, що літаки "Су-25" перевіряються та ремонтуються на військовому аеродромі. "За отриманою інформацією, ремонти здійснюють українські військові інженери, що свідчить про те, що це робиться для їх доставки в Україну як дар з нашого боку, для того, щоб вони були готові до використання на фронті", - заявили в партії.

 

Теги: #допомога #зброя #македонія

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