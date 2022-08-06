Події

20:11 06.08.2022

США відправляють в Україну чергову партію гуманітарної допомоги

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США відправляють в Україну чергову партію гуманітарної допомоги

Міністерство оборони США відправляє з бази у Делавері черговий вантаж гуманітарної допомоги для України, йдеться у повідомленні пресслужби у мережі фейсбук.

"Вантаж із гуманітарною допомогою, що прямує в Україну, завантажується на борт літака в рамках місії Програми військового продажу на базі ВПС Дувр, штат Делавер", - повідомляють у Міноборони США, публікуючи відео навантаження.

Зазначається, що з 2014 року США виділили Україні понад $8,8 млрд у вигляді загальної допомоги.

"США підтверджують свою тверду відданість суверенітету та територіальній цілісності України на підтримку безпечної та процвітаючої України", - наголосили в міністерстві.

 

Теги: #сша #допомога

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