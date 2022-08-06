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16:06 06.08.2022

СБУ запустила онлайн-сервіс з пошуку військовополонених і зниклих безвісти в умовах війни

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СБУ запустила онлайн-сервіс з пошуку військовополонених і зниклих безвісти в умовах війни

Об'єднаний центр із пошуку і звільнення полонених запустив швидку форму подачі заяв про зниклих безвісти українців в умовах війни, а також тих, хто потрапив у полон до окупантів, повідомила Служба безпеки України в телеграм-каналі.

"Тепер можна повідомити про обставини зникнення людини через онлайн-форму https://forms.gle/SzYaabsUtjwmLe4a7", - наголошується в повідомленні.

Тим громадянам, які звернулися до Об'єднаного центру раніше, повторно заповнювати електронну форму не потрібно – надана інформація вже опрацьована.

Відправлені через форму дані конфіденційні і не потраплять до сторонніх осіб, запевнили в СБУ.

У спецслужбі звернули увагу, що питання звільнення полонених перебуває у виключній компетенції органів державної влади!

"Служба безпеки України застерігає від шахрайських схем, коли невідомі особи можуть телефонувати та пропонувати "допомогу" у нібито визволенні родичів з полону. Не надавайте інформацію про полонених і власні персональні дані не уповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам. Це може зашкодити нашим захисникам у полоні та ускладнити перебіг переговорного процесу щодо їх звільнення!", - наголошується в повідомленні.

У СБУ зазначили, що за результатами спільної діяльності та реалізації рішень координаційного штабу щодо поводження з військовополоненими, Об’єднаним центром реалізовано звільнення з полону та повернуто на підконтрольну Уряду України територію 573 особи.

 

Теги: #сбу #пошук #зниклі_безвісти

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