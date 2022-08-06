Події

14:33 06.08.2022

Окупанти планують провести самосуд над полоненими в Маріуполі, в будівлі театру збирають клітки

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Окупанти планують провести самосуд над полоненими в Маріуполі, в будівлі театру збирають клітки

Російські окупанти планують у вересні поточного року влаштувати показовий самосуд над полоненими українськими військовими в окупованому м.Маріуполь Донецької області, повідомляється в телеграм-каналі Маріупольської міської ради в суботу.

Наразі безпосередньо на сцені Маріупольської камерної філармонії здійснюється монтаж тюремних кліток з арматури діаметром 20 мм.

"Звертаюся до світової спільноти, ООН і "Червоного Хреста" втрутитися в ситуацію, щоб працювали правила поводження з військовими полоненими. Ми повинні зробити все, щоб наші захисники повернулися в Україну живими і не допустити в Маріуполі другої Оленівки", - сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

 

Теги: #маріуполь #полонені #самосуд

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