Події

14:24 06.08.2022

Російські військові сховалися в підвалах Запорізької АЕС – Енергоатом

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Російські військові сховалися в підвалах Запорізької АЕС – Енергоатом

 Російські військові на Запорізькій АЕС в м. Енергодар Запорізької області зайняли всі підвальні приміщення, де ховаються від обстрілів, повідомляється в телеграм-каналі ДП "НАЕК "Енергоатом" у суботу.

"Український персонал поки що не має доступу до цих приміщень, тому в разі нових обстрілів у людей немає укриття і вони перебувають у небезпеці", - йдеться в повідомленні.

За даними "Енергоатому", зараз ліквідовуються наслідки пошкоджень азотно-кисневої станції та об'єднаного допоміжного корпусу, які постраждали під час обстрілів 5 серпня. Персонал станції знайшов можливість працювати безпечно в таких умовах.

Як повідомлялося, Запорізька АЕС внаслідок першого ворожого обстрілу в п'ятницю близько 14:30 відключила від мережі один із трьох працюючих енергоблоків через пошкодження високовольтної лінії. Як уточнили в компанії, військові РФ влучили у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП (відкритого розподільного пристрою) автотрансформатора ЗАЕС – Запорізької ТЕС. В результаті вона була пошкоджена, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулися дизель-генератори.

Гендиректор МАГАТЕ Гроссії на десятій оглядовій Конференції сторін договору про нерозповсюдження ядерної зброї 2 серпня заявив, що ситуація на окупованій ЗАЕС погіршується з кожним днем, оскільки унаслідок її окупації порушені всі сім стовпів ядерної безпеки.

 

Теги: #енергоатом #запорізька_аес

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