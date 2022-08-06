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13:22 06.08.2022

Ворог продовжує обстріли прикордонних громад у Сумській та Чернігівській областях з мінометів та САУ

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Ворог продовжує обстріли прикордонних громад у Сумській та Чернігівській областях з мінометів та САУ

За добу 5 серпня під ворожим вогнем опинилися Есманська та Середино-Будська громада Сумської області та Семенівська громада Чернігівщини.

"Ворог завдавав ураження із застосуванням САУ і мінометів", - повідомила Держприкордонслужба України в суботу.

По території Есманьської громади росіяни двічі цілили зі ствольної артилерії – понад півсотні вибухів. Унаслідок обстрілу дістав поранення місцевий житель, також пошкоджена цивільна інфраструктура.

По Середино-Будській громаді ворог також двічі відкривав вогонь, стріляв мінометами та зі ствольної артилерії – майже два десятки прильотів. Унаслідок обстрілу постраждала інфраструктура одного з населених пунктів громади.

Семенівську громаду ворог тричі обстрілював з мінометів та ствольної артилерії. Загалом зафіксовано близько 60 вибухів. Вогонь ворог відкривав у напрямку України з населених пунктів РФ Ломаківка та Курковичі.

"Сьогодні вранці російські окупаційні війська продовжили обстрілювати прикордоння Сумської області. З російського населеного пункту Волфине ворог із застосуванням 120-мм мінометів здійснив обстріл території Білопільської громади, загалом прилетіло понад два десятки мін", –повідомила пресслужба.

Унаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки одного з населених пунктів. Також, ховаючись від обстрілів, померла людина, попередньо – від серцевого нападу.

Теги: #війна #держприкордонслужба

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