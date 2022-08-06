На місці нічного удару по Харкову виявлено фрагменти ракети С-300 – прокуратура

Металеві фрагменти ракети, що відповідають за своїми ознаками типу ракет зенітно-ракетного комплексу С-300, знайдено на місці ракетного удару, завданого російськими окупаційними військами по Харкову в ніч на 6 серпня, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування ракетного удару, кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України, тривають першочергові слідчі дії.

"Внаслідок удару окупантів частково зруйновано складське приміщення одного з підприємств. Будь-які військові об'єкти на цій території відсутні. Під час огляду місця події виявлено металеві фрагменти ракети, які за своїми ознаками відповідають типу ракет С-300", – розповіли в облпрокуратурі.