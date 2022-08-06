Події

10:26 06.08.2022

На місці нічного удару по Харкову виявлено фрагменти ракети С-300 – прокуратура

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Металеві фрагменти ракети, що відповідають за своїми ознаками типу ракет зенітно-ракетного комплексу С-300, знайдено на місці ракетного удару, завданого російськими окупаційними військами по Харкову в ніч на 6 серпня, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування ракетного удару, кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України, тривають першочергові слідчі дії.

"Внаслідок удару окупантів частково зруйновано складське приміщення одного з підприємств. Будь-які військові об'єкти на цій території відсутні. Під час огляду місця події виявлено металеві фрагменти ракети, які за своїми ознаками відповідають типу ракет С-300", – розповіли в облпрокуратурі.

Теги: #прокуратура #харків #війна

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