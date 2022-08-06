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07:35 06.08.2022

Новий голова Херсонської ОВА: Намагатимусь робити максимум для херсонців і для наближення нашої перемоги

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Новий голова Херсонської ОВА: Намагатимусь робити максимум для херсонців і для наближення нашої перемоги

Новопризначений голова Херсонської військової обласної адміністрації Ярослав Янушевич звернувся до херсонців, пообіцявши "робити максимум" для мешканців і перемоги України, повідомляє пресслужба Херсонської міськради.

"Хочу звернутися до всіх херсонців... У цей надзвичайно тяжкий для держави час кожен українець повинен ставити собі питання: як мій власний досвід, професійні навички, знання можуть допомогти державі? Саме тому я прийняв пропозицію президента очолити Херсонську обласну військову адміністрацію", - сказав Янушевич у відеозверненні у п'ятницю ввечері.

Він зазначив, що прибув на Херсонщину відразу після вручення йому президентом України Володимиром Зеленським службового посвідчення. І одразу розпочав виконання своїх обов'язків.

"Я намагатимусь робити максимум для херсонців і для наближення нашої перемоги. Для звільнення всієї території Херсонської області. З вірою в президента, у збройні сили, в нашу перемогу", - підсумував новопризначений голова ОВА.

Як повідомлялося, Зеленський указом №553/2022 призначив Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської облдержадміністрації (ОДА).

 

 

 

Теги: #звернення #херсонська_область #ова

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