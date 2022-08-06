Події

07:25 06.08.2022

ЗС України знищили протягом п'ятниці сім складів боєприпасів та дві армійські бази РФ - Братчук

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ЗС України знищили протягом п'ятниці сім складів боєприпасів та дві армійські бази РФ - Братчук

Протягом п'ятниці, 5 серпня, Збройні сили України знищили 7 складів боєприпасів та 2 бази армії РФ, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Продовжуємо рубрику під назвою – знищено склади БК та бази рашистів. Протягом доби було демілітаризовано 7 складів БК та 2 російські бази", - написав Братчук у телеграм-каналі.

Зокрема, у Донецьку – склад із боєприпасами, Нова Каховка (Херсонська область) – база, Чорнобаївка – уточнюється, Олешківський район (Херсонська область) – склад із боєприпасами та база, Токмак (Запорізька область) – склад із боєприпасами, Херсонський район – склад з боєприпасами, Бериславський район (Херсонська область) – склад із боєприпасами, Токарівка (Херсонська область) – склад із боєприпасами, Білозерський район (Херсонська область) – склад із боєприпасами, Макіївка (Донецька область) – склад із боєприпасами.

 

 

 

Теги: #рф #боєприпаси #ліквідація

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