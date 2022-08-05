Події

19:42 05.08.2022

За перші чотири дні серпня лікарі виписали майже десять тис. електронних рецептів на антибіотики

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За перші чотири дні серпня лікарі виписали майже десять тис. електронних рецептів на антибіотики

За перші чотири дні серпня лікарі виписали майже 10 тис. електронних рецептів на антибіотики, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону у п'ятницю.

За словами міністра, з 1 серпня найбільше було виписано рецептів на антибіотики у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.

При цьому Ляшко зазначив, що, за даними електронної системи охорони здоров'я (ЄЗОЗ), дані про формування е-рецепту вносилися в усіх областях України, зокрема і на територіях, де проходять спроби встановити окупаційний режим.

Як повідомлялося, запуск е-рецепту на антибіотики відбувається в рамках перехідного періоду: лікарі, які поки що не працюють в електронній системі охорони здоров'я, до кінця року зможуть виписати пацієнтові паперовий рецепт.

Водночас на тимчасово окупованих територіях та в зоні ведення бойових дій антибіотики відпускатимуть без рецепта лікаря.

 

 

Теги: #статистика #антибіотики #ерецепт

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