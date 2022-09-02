Медицина

12:55 02.09.2022

За місяць дії е-рецепту на антибіотики було створено близько 70 тис. таких рецептів – заступниця міністра охорони здоров'я

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За місяць дії е-рецепту на антибіотики було створено близько 70 тис. таких рецептів – заступниця міністра охорони здоров'я

За місяць дії е-рецепту на антибіотики було створено близько 70 тис. таких рецептів, повідомила агенції "Інтерфакс-Україна" заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрової трансформації Марія Карчевич.

"Починаючи з 1 серпня створено близько 70 тис. електронних рецептів на антибактеріальні препарати. Фактично навіть за цей місяць ми бачимо успішність впроваджуваної реформи", - сказала вона.

Карчевич нагадала, що з листопада 2022 року е-рецепт буде запроваджено на наркотичні препарати, а 2023 року, з урахуванням ситуації в Україні, всі рецептурні препарати будуть продаватися за е-рецептом.

"З весни 2023 року буде впроваджено е-рецепт на всі рецептурні препарати. І зараз саме час, щоб приєднуватися до ЕСОЗ. Е-рецепт вводимо поетапно, починаючи з найпопулярніших, важливих препаратів", - сказала вона.

Коментуючи плани впровадження е-рецепту на наркотичні (психотропні) препарати, Карчевич зазначила, що йдеться про лікарські засоби, яких потребують пацієнти зі складними захворюваннями.

Для того, щоб виписати електронний рецепт, потрібно, щоб медичний заклад було підключено до електронної системи охорони здоров'я, тому МОЗ передбачає перехідний період, коли діятимуть електронні та паперові рецепти.

На сьогодні з електронною системою охорони здоров'я працюють понад 6 тис. медичних закладів та понад 16 тис. аптечних пунктів.

"Вже велика кількість закладів кілька років працює з цією системою. Проте є ті, які мають підключитися або перебувають у процесі підключення. Відповідно ми встановлюємо перехідний період, щоб надати час та можливість для всіх приєднатися та навчитися працювати з електронною системою", - сказала вона.

Заступниця міністра також зауважила, що з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну кількість кібератак Росії на українські сайти суттєво збільшилася, проте дані Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ) надійно захищені, система має атестат комплексної системи захисту інформації та відповідає міжнародним стандартам.

"У нас міжнародні компанії з безпеки проводять регулярні тести на проникнення та аудити, щоб ми були впевнені, що можемо відбити всі кібератаки", - сказала вона.

Карчевич наголосила, що доступ до медичних даних має лікар за згодою самого пацієнта. Ані працівники МОЗ, ані медичні інформаційні системи тощо не мають доступу до даних.

Як повідомлялося, з 1 серпня в Україні почав діяти електронний рецепт на антибіотики.

Теги: #антибіотики #ерецепт

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