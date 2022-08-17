Медицина

13:02 17.08.2022

Впровадження електронного рецепту на антибіотики не вплине на цей сегмент ринку – експерти

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Впровадження електронного рецепту на антибіотики не вплине на цей сегмент ринку – експерти

Впровадження електронного рецепту на антибіотики не вплине на цей сегмент ринку, але створить передумови для зниження стійкості організму до протимікробних препаратів, вважають експерти, яких опитало агентство "Інтерфакс-Україна".

"Це необхідний захід для протидії резистентності до антибіотиків, самолікування та некоректного вживання препаратів", - вважає генеральний директор фармкомпанії "Тева Україна" Дмитро Спіцин.

Він зазначив, що і аптеки, і лікарі мають досвід роботи з електронними рецептами в рамках програми реімбурсації "Доступні ліки", а реалізацію антибіотиків за електронними рецептами, що попередньо планувалася з 1 квітня, було відтерміновано через війну.

"Частина аптек вже має досвід роботи з е-рецептами. Уніфікована інформація в базах даних допомагає лікарю призначити відповідний МНН та обрати дозування. Сподіваємося, і лікарі, і аптеки, і пацієнти зможуть швидко звикнути до змін та сприймуть їх позитивно", - сказав Спіцин.

Гендиректор фаркомпанії "Тева Україна" очікує, що електронні рецепти на антибіотики передусім допоможуть у боротьбі з резистентністю та самолікуванням.

"Ми не бачимо прямої залежності між введенням електронного рецепту на антибіотики та ціни в цьому сегменті препаратів", - наголосив Спіцин.

У свою чергу, директор із продажу в Україні фармкорпорації "Артеріум" Ірина Олійник також вважає, що більшість аптек була готова до продажу антибіотиків за електронним рецептом, але говорити про повну готовність можна буде лише після завершення перехідного періоду.

Вона наголосила, що до випусування електронних рецептів були готові лікарі первинної ланки, але не лікарі стаціонарів.

"Первинна ланка - сімейні лікарі, терапевти, педіатри поліклінік - повністю готова. Лікарі стаціонарів здебільшого не підключені до системи виписування електронних рецептів, але в стаціонарах іноді є необхідність виписки препаратів, яких немає в наявності", - сказала Олійник.

За її словами, за умови правильного планомірного впровадження реалізації антибіотиків за рецептом ринок антибіотиків не знизиться, а ціни на ці препарати не зміняться.

Водночас експерт наголосила, що на успішність запуску проєкту продажу антибіотиків за електронними рецептами суттєвий вплив може мати надходження в Україну гуманітарної допомоги у вигляді протимікробних препаратів.

"На нашу думку, воно може уповільнити реалізацію проєкту за електронними рецептами для антибіотиків. Нам відомо про випадки, надходження протимікробних засобів через гуманітарну допомогу не лише до стаціонарів, а й до поліклініки нашої країни", - прокоментувала Олійник.

Зі свого боку голова Аптечної професійної асоціації України (АПАУ) Володимир Руденко зазначив, що наразі інформації про те, що запровадження продажу антибіотиків за електронними рецептами викликало якісь складності чи збої у роботі аптек, немає.

"Хочу заспокоїти, що по суті жодної революції із запуском цієї системи не було, адже насправді антибіотики за рецептами відпускаються вже давно. Так уже працюють усі аптеки, які входять до нашої асоціації. Інформації про те, що виникли якісь проблеми з продажем антибіотиків, немає", - сказав він.

Руденко зазначив, що у разі виникнення проблем із погашенням електронного рецепту на антибіотики через можливі збої зв'язку та відсутність інтернету отримати препарат можна за паперовим рецептом – це допускається.

При цьому, за прогнозами Руденка, запуск електронного рецепту на антибіотики дозволить суттєво скоротити обсяг самолікування та самостійного призначення пацієнтами собі антибіотиків, що вкрай негативно впливає на здоров'я та призводить до катастрофічних наслідків у вигляді антибіотикорезистентності.

"Можливо, пацієнти звикли, що вони можуть вільно купувати антибіотики, але, можливо, варто змінити ці звички. Ми очікуємо на серйозне скорочення самолікування, люди перестануть самі собі призначати антибіотики", - прогнозує Руденко.

Водночас, на думку глави АПАУ, оцінити, наскільки ефективно працюють електронні рецепти на антибіотики, можна буде не менш як за місяць роботи системи.

Як повідомлялося, з 1 серпня в Україні запрацювали електронні рецепти на антибіотики.

Теги: #антибіотики #ерецепт

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