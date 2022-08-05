Рідні захисників "Азовсталі" закликають світ допомогти звільнити з полону українських військовослужбовців

Рідні захисників Маріуполя та "Азовсталі", які перебувають у російському полоні, ввечері у п'ятницю проведуть у містах України та світу акції із закликом до міжнародних організацій допомогти звільнити українських військовослужбовців.

"Після подій 29 липня в Оленівці, після того, як Російська Федерація визнала "Азов" терористичною організацією та хоче притягнути до відповідальності наших військовослужбовців, які захищали незалежність і територіальну цілісність України, ми виходимо на акцію та проводимо її не лише у Львові. Такі акції проводяться у містах України та світу, щоб максимально підняти світову громадськість, світових лідерів на підтримку України", - сказала мати військовослужбовця полку "Азов" Ірина Новосядло на брифінгу у п'ятницю у Львові.

За її словами, світ має об'єднати зусилля та допомогти Україні у її боротьбі проти Росії, звільненні та поверненні військовополонених додому.

"Росія не дотримується жодних міжнародних норм, але водночас вона сидить з цивілізованим світом за одним столом, тому ми звертаємося і звертатимемося, доки кожен наш військовослужбовець не повернеться додому. Ми кричатимемо, ми звертатимемося до світу про допомогу. І я більш ніж впевнена, що світові лідери, міжнародні організації, не лише ООН та Червоний Хрест (Міжнародний комітет Червоного Хреста - ІФ), мають якісь важелі, щоб вплинути на Росію, щоб вона дотримувалася норм міжнародного гуманітарного права", - наголосила Новосядло.

Вона також розповіла, що сім'ї військовополонених, як і раніше, нічого не знають про їхнє здоров'я, про умови тримання, де саме вони перебувають.

"Ми не знаємо, що з нашими рідними, я востаннє листувалася зі своїм сином перед виходом (із "Азовсталі" - ІФ). Це було 18 травня. Більше у мене зв'язку не було", - зауважила Новосядло.

Вона нагадала, що зв'язок із рідними, які перебувають у полоні, можливий лише через представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, а оскільки їх у місця тримання українських захисників Російська Федерація не пускає, то й інформації немає.