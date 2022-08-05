Події

15:52 05.08.2022

У Львові відкрили перший у регіоні банк грудного молока

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У Львові відкрили перший у регіоні банк грудного молока

Перший у західних областях України банк грудного молока відкрили у Львівській обласній клінічній лікарні, повідомляє пресслужба Львівської обласної ради.

"Робота тривала кілька років. У приміщенні зроблено ремонт, створено комфортні умови для перебування, нове обладнання та систему очищення води", – наводяться у повідомленні слова директора обласної клінічної лікарні Михайла Гички.

Загальна вартість робіт становила майже 15 млн грн, усі кошти на реалізацію проєкту надали меценати.

Гичка також повідомив, що потужності банку дають змогу забезпечити потреби всіх лікарень області, які надають допомогу новонародженим.

Теги: #молоко #львів #новонароджені

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