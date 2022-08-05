Події

13:26 05.08.2022

До Кіровоградської області прибув третій евакуаційний поїзд із Донецької області

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До Кіровоградської області прибув третій евакуаційний поїзд із Донецької області

До Кіровоградської області прибув уже третій евакуаційний поїзд із Донецької області, приїхали близько 200 осіб, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Приїхали до 200 осіб, серед них люди з інвалідністю, багато дітей, люди забрали своїх домашніх улюбленців. Усіх розмістили в одному з навчальних закладів, надали першу медичну та психологічну допомогу. Далі людям запропонують житло у приватному секторі", - написав він у телеграм-каналі.

Усі необхідні виплати, за словами Тимошенка, розпочнуться сьогодні.

Наступні евакуаційні поїзди також прибуватимуть до Кіровоградської області.

Теги: #евакуація #донецька #кіровоградська

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