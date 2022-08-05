"Укрзалізниця" запровадила можливість оплати квитка через Apple Pay

АТ "Укрзалізниця" додала до свого чат-боту в Apple Messages можливість оплати квитків через Apple Pay, повідомила пресслужба "Укрзалізниці" у п'ятницю.

"Тепер у Apple Messages можна розраховуватися в один клік - через найбільш звичну для користувачів Apple систему Apple Pay", - процитовано в повідомленні слова заступника голови правління "Укрзалізниці" з розвитку бізнесу Євгена Ентіса.

Згідно з релізом, для запуску Apple Messages достатньо натиснути іконку "Повідомлення" на сайті "Укрзалізниці", після чого відкриється діалогове вікно для придбання квитків через Apple Pay або спілкування з оператором служби підтримки.

Apple Messages доступний для користувачів по всьому світу на 1,65 млрд пристроїв Apple та інтегрований з додатком "Повідомлення", а також нативними функціями та сервісами iOS.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" запустила свій перший чат-бот у Viber та Telegram у січні 2021 року, а наприкінці минулого року чат-бот став доступним у Facebook Messenger та Apple Messages.