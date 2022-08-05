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11:42 05.08.2022

ДБР повідомило про підозру боцману, який воює проти України на фрегаті "Адмірал Ессен"

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ДБР повідомило про підозру боцману, який воює проти України на фрегаті "Адмірал Ессен"

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру у державній зраді моряку, який у 2014 році перейшов на бік окупанта і нині воює проти України на фрегаті "Адмірал Ессен".

"Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому старшому боцману великого розвідувального корабля "Славутич". У 2014 році, після захоплення окупантами у Севастополі військової частини фігуранта, моряк добровільно перейшов на бік ворога та присягнув на вірність агресору", - йдеться у повідомленні ДБР у п'ятницю.

У ньому наголошується, що наразі зрадник служить на ракетному фрегаті "Адмірал Ессен" у складі 30 дивізії надводних кораблів чорноморського флоту збройних сил РФ.

"Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та заочно повідомили зраднику про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років", - інформують у ДБР.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону. 

Теги: #боцман #підозра #дбр

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