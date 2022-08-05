Уночі росіяни з реактивної артилерії обстріляли Нікополь, випустили 40 снарядів

У ніч проти п'ятниці, 5 серпня, російські окупанти з РСЗВ обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Також обстріляли Нікопольський і Криворізькі райони, повідомив голова облради Микола Лукашук.

"Уночі окупанти вдарили по Нікополю. Цього разу випустили близько 40 реактивних снарядів. Як наслідок – у місті сталося дві пожежі, один пасажирський автобус згорів. Пошкоджено 5 житлових будинків, кілька господарських будівель та легковий автомобіль. Без жертв", – написав він у телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

Крім того, стався приліт крилатої ракети до Мирівської громади: вибуховою хвилею у школі та сусідніх будинках вибило шибки, двері. Пошкоджено газопровід. Без постраждалих.

"Неспокійно було і в Криворізькому районі: окупаційні війська РФ обстріляли прикордонні території Зеленодольської та Карпівської громад. Без постраждалих і без руйнувань", - написав Лукашук.