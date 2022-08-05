"Роскосмос" не робитиме різких кроків щодо виходу з проєкту МКС до 2024 року

"Роскосмос" визначить дату виходу з проєкту МКС на підставі аналізу технічного стану станції, це може бути як 2025, так і 2030 рік, повідомив виконавчий директор держкорпорації з пілотованих програм Сергій Крикальов.

"Стосовно заяви про 2024 рік - ну це особливості перекладу, але те, що було сказано про вихід Росії після 2024 року, це означає, що до 2024 року жодних різких кроків не буде. І 2025 рік - після 2024 року, 2028 - це теж після 2024 року, і 2030 рік. Конкретне рішення щодо виходу ухвалюватиметься виходячи з її технічного стану", - сказав Крикальов на пресконференції в четвер у Г'юстоні.

26 липня глава "Роскосмосу" Юрій Борисов заявив, що Росія вийде з проєкту МКС після 2024 року, основним пріоритетом діяльності держкорпорації в пілотованій космонавтиці стане створення нової орбітальної станції. "Безперечно, ми виконаємо всі свої зобов'язання перед нашими партнерами, але рішення та відхід з цієї станції після 2024 року прийняті", - сказав Борисов на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.