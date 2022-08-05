Зеленський: Затримка надання макрофінансової допомоги для України – злочин або помилка

Президент України Володимир Зеленський заявив, що затримка надання макрофінансової допомоги Україні є "злочином або помилкою".

"Щодня й у різний спосіб нагадую деяким лідерам країн Євросоюзу, що не можна робити заручниками їх нерішучості чи бюрократизму українських пенсіонерів, наших переселенців, наших вчителів та інших наших людей, які залежать від бюджетних виплат", - сказав він у традиційному відеозверненні у четвер увечері.

"8 мільярдів євро для України загальмовано. Така штучна затримка макрофінансової допомоги для нашої держави – це злочин або помилка. І складно сказати, що гірше за умов повномасштабної війни", - сказав він.

"Яка європейська країна це гальмує, називати не хочу. Хочеться вірити, що це все-таки помилка і її буде виправлено", – сказав президент.