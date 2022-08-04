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21:54 04.08.2022

ЄС запровадив санкції щодо Віктора та Олександра Януковичів

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ЄС запровадив санкції щодо Віктора та Олександра Януковичів

Рада ЄС у середу схвалила рішення запровадити обмежувальні заходи щодо двох додаткових осіб – експрезидента України Віктора Януковича та його сина Олександра - у відповідь на необґрунтовану і неспровоковану військову агресію РФ проти України.

Як повідомляється на сайті Євроради, Рада додала проросійського колишнього президента України Віктора Федоровича Януковича та його сина Олександра Вікторовича Януковича до списку осіб, організацій та органів, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи за їхню роль у підриві територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. У випадку з Олександром Вікторовичем Януковичем – за проведення махінацій із сепаратистськими угрупованнями на Донбасі.

Відповідні правові акти опубліковано в Офіційному журналі ЄС.

 

 

 

Теги: #янукович #єс #санкції

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