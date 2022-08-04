Події

17:30 04.08.2022

На Закарпатті обговорили можливість запуску поїзда Ужгород - Івано-Франківськ через Румунію

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На Закарпатті обговорили можливість запуску поїзда Ужгород - Івано-Франківськ через Румунію

Перший заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький обговорив із місцевою владою м. Рахів, представниками Львівської залізниці, Державної митної служби та Державної прикордонної служби у Закарпатській області перспективи запуску поїздів Ужгород - Івано-Франківськ через Рахів.

Як зазначається на сайті Закарпатської обладміністрації у четвер, особливість маршруту полягає в тому, що близько 30 км його колії лежить через територію Румунії.

"Важливо було обговорити технічні та логістичні можливості, пропускну спроможність цієї ділянки, щоб маршрут міг запрацювати якнайшвидше. Це дасть змогу полегшити зв'язок між регіонами, сприятиме комфорту громадян у питаннях планування поїздок у сусідні області", - зазначив Білецький за підсумками виїзної наради у Рахові.

У повідомленні наголошується, що залізничне сполучення між Ужгородом та Івано-Франківськом може з'явитися вже "незабаром".

Залізниця колії 1524 мм між смт Солотвино та м. Рахів Закарпатської області частково проходить лівим берегом р. Тиса, що належить Румунії, з 2007 року не експлуатується, її ремонт з того часу також не проводився. Рух поїздів на ділянці Рахів - Берлибаш - Держкордон протяжністю 19,2 км здійснювався до 2009 року, після чого був також припинений через слабке завантаження пасажирських поїздів та відсутність належного вантажопотоку. Отже, Рахів не має прямого залізничного сполучення з обласним центром, а зв'язок Івано-Франківської області із Закарпаттям здійснюється через Львів.

Теги: #транспорт #закарпаття #поїзд #румунiя

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