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16:42 04.08.2022

Закон про обов'язкове страхування журналістів у зоні бойових дій набув чинності

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Закон про обов'язкове страхування журналістів у зоні бойових дій набув чинності

Закон України про надання додаткових гарантій захисту журналістам, які працюють у районах ведення воєнних (бойових) дій, зокрема, що передбачає обов'язкове їх страхування за рахунок роботодавця у разі заподіяння шкоди їхньому життю та здоров'ю у зв'язку з виконанням професійних обов'язків, 3 серпня набув чинності.

Ухвалений Верховною Радою 8 липня 2022 року закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання додаткових гарантій захисту працівникам засобів масової інформації, які працюють у районах ведення воєнних (бойових) дій та/або на тимчасово окупованих територіях України" 2 серпня було опубліковано в газеті Верховної Ради "Голос України".

Згідно із законом також передбачено, що засоби масової інформації зобов'язані забезпечувати журналістів та інших працівників, які працюватимуть у районах ведення воєнних (бойових) дій та/або на тимчасово окупованих територіях України, засобами, призначеними для захисту від ураження вогнепальною зброєю, осколковими ураженнями, а також видавати медичні аптечки.

 

Теги: #страхування #журналісти #бойові_дії

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