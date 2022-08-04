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15:41 04.08.2022

РФ нарощує сили на Запорізькому та Херсонському напрямках - Генштаб ЗСУ

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РФ нарощує сили на Запорізькому та Херсонському напрямках - Генштаб ЗСУ

РФ нарощує свої сили на Запорізькому та Херсонському напрямках, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов.

"Відзначається нарощування противником своїх сил на Запорізькому та Херсонському напрямках. Так, противник перемістив на Криворізький напрямок три батальйонно-тактичні групи, які виконували завдання на Новопавлівському напрямку, а також додатково ввів одну батальйонно-тактичну групу на Запорізькому напрямку", - сказав Громов на брифінгу у Медіацентрі "Україна" у Києві в четвер.

Він додав, що поповнення втраченого озброєння та військової техніки, а також нарощування угруповання військ на Херсонському та частково на Запорізькому напрямках, особливо на Мелітопольському, противник здійснює залізничним шляхом - через Керченський міст і територію тимчасово окупованого Криму.

"Крім того, територію АР Крим противник використовує як плацдарм для накопичення озброєння, військової техніки, боєприпасів, матеріально-технічних засобів із метою поповнення втрат угруповань військ на зазначених напрямках", - розповів Громов.

Відзначається також перебазування армійської авіації Східного військового округу на оперативні аеродроми тимчасово окупованої АР Крим, зазначив він.

За словами Громова, агресор продовжує формувати додаткові підрозділи, резерви для ведення бойових дій на території України, зняття з довгострокового зберігання озброєння та військової техніки для доукомплектування своїх військ, які зазнали втрат.

Теги: #рф #війна #напрям

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