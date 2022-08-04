Засідання Ставки верховного головнокомандувача під головуванням президента України відбулося у четвер

Засідання Ставки верховного головнокомандувача під головуванням президента України - верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського відбулося у четвер, 4 серпня, повідомляє пресслужба Ради національної безпеки і оборони.

"Під час засідання, в якому взяли участь ключові керівники сектору безпеки та оборони, було розглянуто низку нагальних питань безпеки", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що першим на порядку денному обговорювалося питання щодо стану забезпечення Сил оборони необхідним озброєнням та військовою технікою.

Також було заслухано інформацію про стан виконання рішень Ставки верховного головнокомандувача, ухвалених на попередніх засіданнях, та відзначено персональну відповідальність керівників сектору безпеки та оборони за виконання наказів та директив верховного головнокомандувача України.

Крім того, було заслухано доповідь про продовження дії Зведеного плану територіальної оборони та звіт про перебіг загальної мобілізації.

"Щодо всіх розглянутих питань порядку денного було ухвалено відповідні рішення", - підсумували в РНБО.