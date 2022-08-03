Події

20:20 03.08.2022

Потрібно посилити тиск на РФ, яка здійснює геноцид проти українського народу

2 хв читати
Потрібно посилити тиск на РФ, яка здійснює геноцид проти українського народу

Потрібно посилити тиск на РФ, яка здійснює геноцид проти українського народу та системні спроби знищення української державності, заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

"Ми повинні посилити тиск на агресора, а це означатиме, що необхідно посилити санкції, забезпечити сильнішу ізоляцію Росії, як країни-агресора, яка здійснює геноцид проти українського народу та здійснює системні спроби знищення української державності", - сказав Рейнсалу на прес-конференції із головою МЗС України Дмитром Кулебою у Києві у середу.

Він також оголосив, що Естонія продовжуватиме надавати наступні транші військової техніки та військової допомоги для українських військових.

Крім того, глава МЗС Естонії додав, що його країна протягом наступного тижня подасть пропозицію щодо заборони на національному рівні видачі віз росіянам на в'їзд до країн ЄС.

"Передусім це моральний аспект, тому що війна триває, це війна про геноцид. Діти помирають від українських бомб, а ми дозволяємо росіянам приїжджати з туристичними цілями в різні країни. Я вважаю, що це морально неприйнятно", - заявив Рейнсалу.

Він нагадав, що Естонія вже не видає туристичні візи росіянам з весни та закликає інші європейські країни зробити те саме.

"Ми послідовно просуватимемо і підтримуватимемо шлях України до повноправного членства в ЄС. Ми також всіляко підтримуватимемо Україну на шляху до отримання повноправного членства в НАТО. Ваша держава, ваші воїни довели, що вони наймужніші, найхоробріші, що вони можуть використовувати зброю у боротьбі за свободу", - наголосив Рейнсалу.

 

 

Теги: #рф #тиск #естонія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:52 03.08.2022
Жителів Козачої Лопані на Харківщині примусово вивозять до РФ та розміщують у наметових таборах у Білгородській області

Жителів Козачої Лопані на Харківщині примусово вивозять до РФ та розміщують у наметових таборах у Білгородській області

20:33 03.08.2022
Естонія розробила план допомоги Житомирській області інвестиціями в інфраструктуру та освітні установи - Рейнсалу

Естонія розробила план допомоги Житомирській області інвестиціями в інфраструктуру та освітні установи - Рейнсалу

19:04 03.08.2022
РФ грубо порушила три основні принципи Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

РФ грубо порушила три основні принципи Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

17:52 03.08.2022
Президент України зустрівся у Києві з главою МЗС Естонії

Президент України зустрівся у Києві з главою МЗС Естонії

14:32 03.08.2022
Найближчим часом Естонія схвалить новий пакет допомоги для України, який передбачає зброю, боєприпаси та навчання українських військових – міністр Рейнсалу

Найближчим часом Естонія схвалить новий пакет допомоги для України, який передбачає зброю, боєприпаси та навчання українських військових – міністр Рейнсалу

14:27 03.08.2022
Литва може запровадити обмеження на роботу місцевого бізнесу в Росії

Литва може запровадити обмеження на роботу місцевого бізнесу в Росії

09:28 03.08.2022
РФ втратила в Україні за добу близько 180 військових, 6 танків і безпілотник – Генштаб ЗСУ

РФ втратила в Україні за добу близько 180 військових, 6 танків і безпілотник – Генштаб ЗСУ

06:57 03.08.2022
Окупанти перекидають десантні підрозділи на Херсонщину

Окупанти перекидають десантні підрозділи на Херсонщину

19:35 02.08.2022
США включили до санкційного списку ММК, ГТЛК, фонд "Сколково", низку великих російських бізнесменів

США включили до санкційного списку ММК, ГТЛК, фонд "Сколково", низку великих російських бізнесменів

19:18 02.08.2022
Рішення будь-яких російських судів нелегітимні та недійсні на території України

Рішення будь-яких російських судів нелегітимні та недійсні на території України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Жителів Козачої Лопані на Харківщині примусово вивозять до РФ та розміщують у наметових таборах у Білгородській області

Українські війська відбили всі спроби штурмів з боку російських окупантів на сході України

РФ навмисне вбила українських військовополонених в Оленівці, мінували місце їх тримання бойовики ПВК "Вагнера" - ГУР Міноборони

ГУР про рішення російського суду, який визнав "Азов" терористичною організацією: це не полк, а структурний підрозділ Нацгвардії

Росія після всіх злочинів в Україні вже не зможе "зберегти обличчя" - Зеленський, виступаючи перед австралійськими студентами

ОСТАННЄ

На Харківщині депутат селищної ради продавав зброю через інтернет-майданчики

Глава МВС: Готовність шкіл до офлайн-навчання в Україні зараз на рівні 30%

ЄС закликав Вірменію та Азербайджан припинити вогонь у Нагірному Карабаху та повернутися до переговорів

Кулеба: РФ, як і раніше, зосереджена на війні, все інше – просто димова завіса

Азербайджанська армія повідомляє про взяття під контроль низки висот у Карабаху

На Київщині через негоду сталися масові відключення електрики

В Киевской области из-за непогоды произошли массовые отключения электричества – ОВА

Велика Британія обговорює черговий пакет допомоги Україні на 3 млрд фунтів

Законопроєкт про конкурсний відбір суддів КС може бути зареєстрований у Раді до кінця поточного тижня – Стефанчук

Українські війська відбили всі спроби штурмів з боку російських окупантів на сході України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА