Потрібно посилити тиск на РФ, яка здійснює геноцид проти українського народу

Потрібно посилити тиск на РФ, яка здійснює геноцид проти українського народу та системні спроби знищення української державності, заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

"Ми повинні посилити тиск на агресора, а це означатиме, що необхідно посилити санкції, забезпечити сильнішу ізоляцію Росії, як країни-агресора, яка здійснює геноцид проти українського народу та здійснює системні спроби знищення української державності", - сказав Рейнсалу на прес-конференції із головою МЗС України Дмитром Кулебою у Києві у середу.

Він також оголосив, що Естонія продовжуватиме надавати наступні транші військової техніки та військової допомоги для українських військових.

Крім того, глава МЗС Естонії додав, що його країна протягом наступного тижня подасть пропозицію щодо заборони на національному рівні видачі віз росіянам на в'їзд до країн ЄС.

"Передусім це моральний аспект, тому що війна триває, це війна про геноцид. Діти помирають від українських бомб, а ми дозволяємо росіянам приїжджати з туристичними цілями в різні країни. Я вважаю, що це морально неприйнятно", - заявив Рейнсалу.

Він нагадав, що Естонія вже не видає туристичні візи росіянам з весни та закликає інші європейські країни зробити те саме.

"Ми послідовно просуватимемо і підтримуватимемо шлях України до повноправного членства в ЄС. Ми також всіляко підтримуватимемо Україну на шляху до отримання повноправного членства в НАТО. Ваша держава, ваші воїни довели, що вони наймужніші, найхоробріші, що вони можуть використовувати зброю у боротьбі за свободу", - наголосив Рейнсалу.