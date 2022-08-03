Події

19:23 03.08.2022

Велика Британія обговорює черговий пакет допомоги Україні на 3 млрд фунтів

1 хв читати
Велика Британія обговорює черговий пакет допомоги Україні на 3 млрд фунтів

Глава Мінфіну Великої Британії Надхім Захаві запропонував виділити новий пакет допомоги Україні у розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів, повідомляє Sky News.

За даними телеканалу, гроші підуть на фінансування військових контрактів, визначених українською владою, а також проєкти з реконструкції.

Захаві написав листа міністру з міжнародної торгівлі Енн-Марі Тревельян, до міністерства оборони та МЗС, у ньому він підтримав ідею надання кредитних коштів Департаментом гарантування експортних коштів (UKEF).

"Необхідно підтримувати Україну будь-яким можливим способом", - йдеться в листі.

Захаві відіграв активну роль у просуванні цієї угоди від моменту вступу на посаду кілька тижнів тому, зазначає телеканал.

 

 

Теги: #україна #британія #плани

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:18 03.08.2022
Прогноз урожаю зернових та олійних культур в Україні покращено з 60 до 65-67 млн тонн

Прогноз урожаю зернових та олійних культур в Україні покращено з 60 до 65-67 млн тонн

07:20 03.08.2022
Близько 700 нелегалів перетнули Ла-Манш протягом одного дня

Близько 700 нелегалів перетнули Ла-Манш протягом одного дня

06:55 03.08.2022
monobank на тлі зміцнення гривні за 2 години після запуску купівлі валюти під 3-міс. депозит залучив лише $2,3 млн

monobank на тлі зміцнення гривні за 2 години після запуску купівлі валюти під 3-міс. депозит залучив лише $2,3 млн

22:02 02.08.2022
Перше судно з українським зерном прибуло до Стамбула

Перше судно з українським зерном прибуло до Стамбула

20:13 02.08.2022
Україна і Велика Британія мають спільно протистояти інформаційним спецопераціям російського агресораУкраїна і Велика Британія мають спільно протистояти інформаційним спецопераціям російського агресора

Україна і Велика Британія мають спільно протистояти інформаційним спецопераціям російського агресораУкраїна і Велика Британія мають спільно протистояти інформаційним спецопераціям російського агресора

09:20 02.08.2022
Мальта запустила обмін готівкової гривні на євро для українських біженців

Мальта запустила обмін готівкової гривні на євро для українських біженців

21:44 01.08.2022
Fitch знизило рейтинги "Нафтогазу", "Укренерго" та Ferrexpo

Fitch знизило рейтинги "Нафтогазу", "Укренерго" та Ferrexpo

21:39 01.08.2022
США виділяють Україні ще $550 млн допомоги на безпеку - Білий дім

США виділяють Україні ще $550 млн допомоги на безпеку - Білий дім

20:55 01.08.2022
Генпрокурор: Є інформація про кількох осіб, які можуть бути причетні до тортур українського військовослужбовця, збираються докази

Генпрокурор: Є інформація про кількох осіб, які можуть бути причетні до тортур українського військовослужбовця, збираються докази

20:29 01.08.2022
Омбудсмен Лубінець: У Москалькової розглядають нашу пропозицію відвідати разом Оленівку

Омбудсмен Лубінець: У Москалькової розглядають нашу пропозицію відвідати разом Оленівку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Жителів Козачої Лопані на Харківщині примусово вивозять до РФ та розміщують у наметових таборах у Білгородській області

Потрібно посилити тиск на РФ, яка здійснює геноцид проти українського народу

Українські війська відбили всі спроби штурмів з боку російських окупантів на сході України

РФ навмисне вбила українських військовополонених в Оленівці, мінували місце їх тримання бойовики ПВК "Вагнера" - ГУР Міноборони

ГУР про рішення російського суду, який визнав "Азов" терористичною організацією: це не полк, а структурний підрозділ Нацгвардії

ОСТАННЄ

На Харківщині депутат селищної ради продавав зброю через інтернет-майданчики

Глава МВС: Готовність шкіл до офлайн-навчання в Україні зараз на рівні 30%

ЄС закликав Вірменію та Азербайджан припинити вогонь у Нагірному Карабаху та повернутися до переговорів

Кулеба: РФ, як і раніше, зосереджена на війні, все інше – просто димова завіса

Жителів Козачої Лопані на Харківщині примусово вивозять до РФ та розміщують у наметових таборах у Білгородській області

Азербайджанська армія повідомляє про взяття під контроль низки висот у Карабаху

Потрібно посилити тиск на РФ, яка здійснює геноцид проти українського народу

На Київщині через негоду сталися масові відключення електрики

В Киевской области из-за непогоды произошли массовые отключения электричества – ОВА

Законопроєкт про конкурсний відбір суддів КС може бути зареєстрований у Раді до кінця поточного тижня – Стефанчук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА