Велика Британія обговорює черговий пакет допомоги Україні на 3 млрд фунтів

Глава Мінфіну Великої Британії Надхім Захаві запропонував виділити новий пакет допомоги Україні у розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів, повідомляє Sky News.

За даними телеканалу, гроші підуть на фінансування військових контрактів, визначених українською владою, а також проєкти з реконструкції.

Захаві написав листа міністру з міжнародної торгівлі Енн-Марі Тревельян, до міністерства оборони та МЗС, у ньому він підтримав ідею надання кредитних коштів Департаментом гарантування експортних коштів (UKEF).

"Необхідно підтримувати Україну будь-яким можливим способом", - йдеться в листі.

Захаві відіграв активну роль у просуванні цієї угоди від моменту вступу на посаду кілька тижнів тому, зазначає телеканал.