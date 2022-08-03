Ткаченко: Шукатимемо прямих донорів для відновлення таких об'єктів, як музей Сковороди на Харківщині

Руйнування внаслідок ворожих обстрілів Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди у Сковородинівці Харківської області буде зафіксовано як воєнний злочин російських окупантів, переконаний міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко.

"На Харківщині є один спеціальний об'єкт особливого значення. Це Сковородинівка, музей, який був розбомблений, ми впевнені в цьому на 100%, навмисне. Ми наводили такі приклади і на зустрічах із моїми колегами-міністрами країн Європейського Союзу, і в ЮНЕСКО. Ці випадки будуть зафіксовані як воєнні злочини. І над такими окремими випадками працюватимемо, щоб знайти прямих шефів, донорів для відновлення таких об'єктів", - сказав Ткаченко на брифінгу у Харкові у середу.

На його думку, також цілеспрямовано російські військові зруйнували історико-краєзнавчий музей в Іванкові (Київська обл.), де зберігалися картини Марії Приймаченко.

За словами Ткаченка, наразі не можна сказати точно, скільки грошей необхідно на відновлення музейного комплексу у Сковородинівці: треба спочатку оцінити характер руйнувань, а потім підготувати проєктну документацію. Проте вже наразі, зазначив міністр, можна сказати, що це щонайменше десятки мільйонів гривень.

Як повідомлялося, в ніч проти 7 травня в Сковородинівці внаслідок влучання російської ракети розпочалася пожежа в літературно-меморіальному музеї Сковороди. Вогонь охопив площу 280 кв. м. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалося локалізувати о 00:00. О 8:05 повністю ліквідувати. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, основна частина колекції не постраждала - її завчасно перемістили у безпечне місце.