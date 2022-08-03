СБУ припинила діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, яка діяла в декількох областях України

Співробітники Служби безпеки України викрили та затримали членів агентурної мережі ФСБ РФ, яка збирала інформацію про військові та стратегічні об'єкти у всій Україні.

"Її керівником виявився мешканець Одеси. Він був завербований ФСБ РФ і отримав псевдонім "Професор". На виконання завдань російської спецслужби він створив розгалужену агентурно-інформаторську мережу, залучивши до неї мешканців інших регіонів, які отримували грошову винагороду. Таким чином, він став резидентом, який підшукував для ФСБ потенційну агентуру, готову виконувати завдання зі збору інформації та корегування вогню", - повідомляє пресслужба СБУ.

Російська спецслужба збирала інформацію щодо дислокації центрів прийняття рішень і стратегічних об’єктів критичної інфраструктури в регіонах України.

Під час розслідування СБУ задокументувала збір "Професором" інформації про сили ППО та протикорабельні комплекси в Одеській області, зміцнення та специфіку об'єктів СБУ в Одеській області та ОК "Південь", а також про соціально-політичну обстановку в Одесі.

Крім того, було задокументовано факти неодноразового отримання грошової винагороди, відео та фотозйомки приміщень військових підрозділів.

Спецназівці СБУ затримали "Професора" на "гарячому" – під час дорозвідки навколо Одеської військової адміністрації.

Одного із агентів цієї мережі на Івано-Франківщині також вже затримано. Від свого куратора з ФСБ він отримав доручення зібрати дані про місцерозташування на території області військових об'єктів, переміщення військової техніки ЗСУ у напрямку фронту, місцерозташування та режим блокпостів, а також про розташування та діяльність регіональних "центрів прийняття рішень".

Правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають. Встановлюється все коло осіб, причетних до мережі, та вживаються заходи щодо їх притягнення до відповідальності.