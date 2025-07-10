ГУР МО: Кремль намагається звинуватити Україну в поширенні радіоактивних речовин у Сирії

Головне управління розвідки Міністерства оборони України розвінчало чергову спробу спецслужб РФ звинуватити Україну в поширенні радіоактивних речовин у Сирії з метою її дискредитації в очах нової влади Сирійської Арабської Республіки, міжнародних партнерів, а також МАГАТЕ.

"Спецслужби держави-агресора росії вдалися до чергової спроби недолугої інформаційної атаки проти України. На території Cирії поширюється інформація про продаж нібито військового майна, "придбаного" у Міністерства оборони України", - йдеться у повідомленні ГУР у телеграмі у четвер.

Повідомляється, що "вигадане росіянами "військове майно" — дешево зібраний контейнер, у якому містяться капсули з маркуванням PU.94244U (плутоній) та U.92 (уран)". Вміст капсул — невідомий.

У ГУР зазначають, що контейнер і його вміст виготовлені, "за класикою російської пропаганди, халтурно: використано нечитабельний кириличний текст, синю ізострічку для прикріплення логотипа Міноборони України, а також допущені грубі помилки у маркуванні".

Зокрема, одна з капсул промаркована як "PU 94244U" — це рідкісний ізотоп плутонію, вміст якого у всій земній корі — декілька грамів. Крім того, в контейнері з незрозумілих причин знаходиться наручний механічний годинник.

"Росіяни також намагаються продати військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) радянського зразка, буцімто "викуплений у представників Міністерства оборони України, які займалися на території Сирії радіаційним, хімічним та біологічним захистом". На відео міститься позначка актуальності "торгової пропозиції" — напис арабською мовою: "13.03.2025, четвер"", - наголосили в ГУР.

В українській розвідці зазначили, що це вже не перша спроба поширення подібної дезінформації: у 2023 році у приватному блозі користувача "smoug1985" опублікувано допис про "перехоплений український контейнер із плутонієм". Тоді росіяни стверджували, що їм вдалося завадити спробі спецслужб США звинуватити РФ у використанні хімічної зброї в Сирії. Таким чином Москва готувала підґрунтя для цієї інформаційної провокації ще з 2023 року, повторно використовуючи старий реквізит.

"Це — спроба Кремля завдати Україні репутаційного удару перед новою владою Сирійської Арабської Республіки, міжнародними партнерами України, а також МАГАТЕ. Держава-агресор продовжує маніпулювати темою глобальної ядерної безпеки, на що вільний світ повинен реагувати жорстко", — прокоментував представник ГУР МО України Андрій Юсов.

ГУР МО України продовжує відстежувати дезінформаційну активність ворожих спецслужб.