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14:48 03.08.2022

У Херсоні росіяни обладнують бомбосховища на бавовняній фабриці та скуповують надувні човни – українська розвідка

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У Херсоні росіяни обладнують бомбосховища на бавовняній фабриці та скуповують надувні човни – українська розвідка

У Херсоні російські окупанти шукають підземні захищені приміщення, в яких можна обладнати бомбосховища, а в Антонівці масово скуповують та вилучають усі наявні плавальні засоби, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

"Під час огляду підземних комунікацій Херсонського бавовняного комбінату, рашисти намагались з’ясувати чи можливо розмістити в них 40 одиниць військової техніки. Також проводили фотозйомку приміщень та шукали карту тунелів. При огляді з’ясувалось, що в тунелях обладнано укриття для співробітників підприємства, де було створено запас продуктів та води. Тієї ж ночі окупанти зірвали замки з приміщень та викрали всі запаси", - йдеться в повідомленні на сайті.

У тимчасово окупованій Чорнобаївці на Херсонщині ворог знищує телекомунікаційні мережі українських провайдерів, які відмовилися співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

"Також введено заборону на здійснення платіжних операцій українською валютою на місцевих ринках. Здійснюється демонтаж терміналів та банкоматів, які підтримували гривневі операції", - повідомили у розвідці.

Крім того, у селі Геніченська Гірка на Арабатській стрілці представники окупаційної адміністрації попередили власників дитячого табору "Сокіл", бази відпочинку "Білий Лебідь", пансіонатів "Прибій" та Arabatca club щодо захоплення об'єктів. Комплекси планують використовувати як базу розташування та відпочинку російських військ.

"Одночасно в селищі Антонівка окупанти масово скуповують і вилучають всі наявні плавальні засоби. В тому числі надувні човни та матраци", - йдеться в повідомленні.

Теги: #херсон #війна #гур_минобороны

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