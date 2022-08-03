Події

13:26 03.08.2022

Перше судно з українським зерном успішно пройшло перевірку в Стамбулі – Міноборони Туреччини

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Перше судно з українським зерном успішно пройшло перевірку в Стамбулі – Міноборони Туреччини

Представники України, Туреччини, ООН та РФ, які уклали зерновий договір про експорт продукції АПК з українських морпортів, завершили у Спільному координаційному центрі інспекцію першого судна із зерном, що вийшло з України 1 серпня.

"Спільна інспекційна група завершила свою інспекційну діяльність на борту Razoni. Судно з 27 тис. тонн кукурудзи пройде через Босфор і незабаром вирушить до Лівану", - написало Міністерство національної оборони Туреччини у "твіттері".

Судно Razoni йде під прапором Сьєрра-Леоне і прямує до Лівану. На його борту - близько 26,5 тис. тонн кукурудзи.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна із трьох портів на українській території – "Чорноморська", Одеського та "Південного".

Теги: #зерно #туреччина #перевірка

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