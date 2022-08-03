Події

09:03 03.08.2022

Пелосі: Візит на Тайвань має продемонструвати підтримку США

1 хв читати
Пелосі: Візит на Тайвань має продемонструвати підтримку США

Своїм візитом спікер Палати представників США Ненсі Пелосі хоче продемонструвати, що Сполучені Штати не відмовляться від Тайваню, повідомив телеканал CNN із посиланням на її виступ у середу.

"Сьогодні наша делегація... прибула сюди, щоб недвозначно дати зрозуміти, що ми не відмовимося від нашої прихильності до підтримки Тайваню і ми пишаємося нашою міцною дружбою", - сказала Пелосі на зустрічі з головою тайванської адміністрації Цай Інвень.

Вона додала: "Зараз, як ніколи, солідарність Америки з Тайванем має вирішальне значення, і це послання, яке ми принесли сюди сьогодні".

За внесок у розвиток відносин США з островом Цай Інвень вручила спікеру найвищу цивільну нагороду Тайваню - почесний "Орден доброзичливих хмар".

У зв'язку з цим Пелосі заявила: "Я з нетерпінням чекаю на можливість показати цю нагороду в кабінеті спікера або надіти її там, у Капітолії, як символ нашої дорогоцінної дружби".

На зустрічі з віцеспікером законодавчого відомства Тайваню Цай Цічаном Пелосі, яка відбулася раніше, декларувала прагнення Вашингтона "розширювати міжпарламентську співпрацю і діалог".

 

 

Теги: #китай #тайвань #підтримка #пелосі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:55 03.08.2022
Китай закрив для польотів літаків шість зон поблизу Тайваню

Китай закрив для польотів літаків шість зон поблизу Тайваню

07:07 03.08.2022
США не мають наміру створювати кризу у відносинах з Китаєм і зберігатимуть канали спілкування відкритими

США не мають наміру створювати кризу у відносинах з Китаєм і зберігатимуть канали спілкування відкритими

06:53 03.08.2022
Китайська армія розпочала масштабні військові навчання навколо Тайваню

Китайська армія розпочала масштабні військові навчання навколо Тайваню

06:51 03.08.2022
Посла США викликали до МЗС КНР через візит Пелосі до Тайваню

Посла США викликали до МЗС КНР через візит Пелосі до Тайваню

18:53 02.08.2022
Китайські військові мають намір провести низку операцій поблизу Тайваню

Китайські військові мають намір провести низку операцій поблизу Тайваню

17:54 02.08.2022
Спікер палати представників Конгресу США прибула на Тайвань

Спікер палати представників Конгресу США прибула на Тайвань

16:26 02.08.2022
Китай вживе суворих заходів у разі візиту Пелосі до Тайваню - МЗС КНР

Китай вживе суворих заходів у разі візиту Пелосі до Тайваню - МЗС КНР

10:32 02.08.2022
США очікують від Китаю розумних дій у разі можливого рішення Пелосі відвідати Тайвань

США очікують від Китаю розумних дій у разі можливого рішення Пелосі відвідати Тайвань

07:26 02.08.2022
Байден підписав меморандум про виділення Україні $550 млн допомоги на безпеку

Байден підписав меморандум про виділення Україні $550 млн допомоги на безпеку

08:12 01.08.2022
Прем'єр Нової Зеландії закликала Китай сприяти нормалізації ситуації навколо України

Прем'єр Нової Зеландії закликала Китай сприяти нормалізації ситуації навколо України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Синєгубов: Є інформація, що окупанти посилять ракетні обстріли по Харкову та області

РФ втратила в Україні за добу близько 180 військових, 6 танків і безпілотник – Генштаб ЗСУ

Окупанти частіше почали застосовувати авіацію, але прорвати оборону ЗС України не в змозі

У Харкові та області зберігається небезпечна обстановка через обстріли, за добу задокументовано 40 фактів руйнувань

ЗС України відкинули окупантів на трьох напрямках, а також знешкодили ДРГ на ще одному

ОСТАННЄ

Синєгубов: Є інформація, що окупанти посилять ракетні обстріли по Харкову та області

В Україні буде хмарно, місцями очікуються короткочасні дощі з грозами, до вихідних потеплішає

Послом України у Швейцарії МЗС запропонувало призначити Венедіктову – нардеп

"Суспільне" оголосило нацвідбір на "Дитяче Євробачення-2022"

Другий евакуаційний потяг із Донецької області вночі прибув до Олександрії

У смт Очеретине Покровського району через ворожий обстріл загорівся приватний будинок, загиблих немає – ДСНС

Через ворожі обстріли у Криворізькому районі пошкоджено дитсадок і церкву, перебито лінію електропередач

Росіяни обстріляли вранці із САУ Краснопільську громаду на Сумщині

Голосування щодо прийому Фінляндії та Швеції до НАТО очікується в американському Сенаті в середу

Росіяни вранці обстріляли Миколаїв: зруйновано супермаркет, пошкоджено багатоповерхові будинки, аптеку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА