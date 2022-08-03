Пелосі: Візит на Тайвань має продемонструвати підтримку США

Своїм візитом спікер Палати представників США Ненсі Пелосі хоче продемонструвати, що Сполучені Штати не відмовляться від Тайваню, повідомив телеканал CNN із посиланням на її виступ у середу.

"Сьогодні наша делегація... прибула сюди, щоб недвозначно дати зрозуміти, що ми не відмовимося від нашої прихильності до підтримки Тайваню і ми пишаємося нашою міцною дружбою", - сказала Пелосі на зустрічі з головою тайванської адміністрації Цай Інвень.

Вона додала: "Зараз, як ніколи, солідарність Америки з Тайванем має вирішальне значення, і це послання, яке ми принесли сюди сьогодні".

За внесок у розвиток відносин США з островом Цай Інвень вручила спікеру найвищу цивільну нагороду Тайваню - почесний "Орден доброзичливих хмар".

У зв'язку з цим Пелосі заявила: "Я з нетерпінням чекаю на можливість показати цю нагороду в кабінеті спікера або надіти її там, у Капітолії, як символ нашої дорогоцінної дружби".

На зустрічі з віцеспікером законодавчого відомства Тайваню Цай Цічаном Пелосі, яка відбулася раніше, декларувала прагнення Вашингтона "розширювати міжпарламентську співпрацю і діалог".