Події

08:50 03.08.2022

Окупанти частіше почали застосовувати авіацію, але прорвати оборону ЗС України не в змозі

2 хв читати
Окупанти частіше почали застосовувати авіацію, але прорвати оборону ЗС України не в змозі

Російські окупанти все частіше почали застосовувати бойову авіацію, але прорвати оборону Збройних сил не в змозі, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Окупанти, які не в змозі подолати оборонні укріплення українських бійців, все частіше застосовують авіацію. Лише за 2 серпня ворожих авіаударів завдано поблизу вісьмох населених пунктах, що розташовані на адмінмежі Луганщини та Донеччини. Росіяни хочуть скувати дії ЗСУ, аби не допустити їх перекидання на інші загрозливі напрямки. Тому проводять чисельні атаки одночасно з різних сторін. Упродовж останньої доби відбито дев’ять спроб штурму окупантів, які на зазначених ділянках вимушені були відійти", - пояснив Гайдай у телеграм-каналі.

Він зазначив, що в результаті численних пошкоджень багатоповерхових житлових будинків існує загроза перебування в них через обвалення у будь-який момент.

"Як от нещодавно це сталося із будинком по вулиці Партизанська в Сєвєродонецьку. Аварійна будівля впала посеред дня. Поряд проходили люди. Чи знаходився хтось усередині – достеменно невідомо", - зазначив він.

Гайдай зазначив, що "поки росіяни продовжують знімати пропагандистські сюжети про "щасливе життя" мешканців Луганщини, останні гинуть під уламками необстежених багатоповерхівок".

Водночас, за його словами, на лінії фронту росіяни продовжують обстрілювати населені пункти, які тримають оборону. Шість разів ворогом використано реактивні системи залпового вогню. Упродовж дня неодноразово застосовувалися міномети.

"Основні зусилля росіяни зосереджують на Бахмутському напрямку", - наголосив глава ОВА.

 

 

 

Теги: #атаки #луганська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:02 02.08.2022
Минулої доби окупанти завдали два ракетні удари по Луганській області

Минулої доби окупанти завдали два ракетні удари по Луганській області

20:33 30.07.2022
На Луганській залізниці невідомі спалили розподільну коробку управління

На Луганській залізниці невідомі спалили розподільну коробку управління

08:44 30.07.2022
Поблизу Верхньокам'янського зупинено просування розвідгрупи окупантів

Поблизу Верхньокам'янського зупинено просування розвідгрупи окупантів

08:26 29.07.2022
Окупанти намагаються знайти слабкі місця в обороні Луганської області

Окупанти намагаються знайти слабкі місця в обороні Луганської області

09:12 28.07.2022
Окупантам вдалося зібрати 500 дітей лише на одну школу з чотирьох, які оголосили роботу на Луганщині, – Гайдай

Окупантам вдалося зібрати 500 дітей лише на одну школу з чотирьох, які оголосили роботу на Луганщині, – Гайдай

08:38 27.07.2022
Минулої доби окупанти двічі завдали ракетних ударів по Луганській області

Минулої доби окупанти двічі завдали ракетних ударів по Луганській області

08:34 26.07.2022
Для просування у напрямку Донецької області окупанти спалюють населені пункти Луганщини

Для просування у напрямку Донецької області окупанти спалюють населені пункти Луганщини

08:25 25.07.2022
Росіяни не полишають намірів розвивати наступ на Донбасі, при цьому зазнають втрат

Росіяни не полишають намірів розвивати наступ на Донбасі, при цьому зазнають втрат

08:25 24.07.2022
Українські військові знищили щонайменше 12 окупантів із загону сахалінського ОМОНу

Українські військові знищили щонайменше 12 окупантів із загону сахалінського ОМОНу

08:15 23.07.2022
ЗС України відбили два штурми окупантів з боку Лисичанська

ЗС України відбили два штурми окупантів з боку Лисичанська

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Синєгубов: Є інформація, що окупанти посилять ракетні обстріли по Харкову та області

РФ втратила в Україні за добу близько 180 військових, 6 танків і безпілотник – Генштаб ЗСУ

У Харкові та області зберігається небезпечна обстановка через обстріли, за добу задокументовано 40 фактів руйнувань

ЗС України відкинули окупантів на трьох напрямках, а також знешкодили ДРГ на ще одному

Зеленський: Наша мета – безперервність і регулярність аграрного експорту

ОСТАННЄ

Синєгубов: Є інформація, що окупанти посилять ракетні обстріли по Харкову та області

В Україні буде хмарно, місцями очікуються короткочасні дощі з грозами, до вихідних потеплішає

Послом України у Швейцарії МЗС запропонувало призначити Венедіктову – нардеп

"Суспільне" оголосило нацвідбір на "Дитяче Євробачення-2022"

Другий евакуаційний потяг із Донецької області вночі прибув до Олександрії

У смт Очеретине Покровського району через ворожий обстріл загорівся приватний будинок, загиблих немає – ДСНС

Через ворожі обстріли у Криворізькому районі пошкоджено дитсадок і церкву, перебито лінію електропередач

Росіяни обстріляли вранці із САУ Краснопільську громаду на Сумщині

Голосування щодо прийому Фінляндії та Швеції до НАТО очікується в американському Сенаті в середу

Росіяни вранці обстріляли Миколаїв: зруйновано супермаркет, пошкоджено багатоповерхові будинки, аптеку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА