Окупанти частіше почали застосовувати авіацію, але прорвати оборону ЗС України не в змозі

Російські окупанти все частіше почали застосовувати бойову авіацію, але прорвати оборону Збройних сил не в змозі, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Окупанти, які не в змозі подолати оборонні укріплення українських бійців, все частіше застосовують авіацію. Лише за 2 серпня ворожих авіаударів завдано поблизу вісьмох населених пунктах, що розташовані на адмінмежі Луганщини та Донеччини. Росіяни хочуть скувати дії ЗСУ, аби не допустити їх перекидання на інші загрозливі напрямки. Тому проводять чисельні атаки одночасно з різних сторін. Упродовж останньої доби відбито дев’ять спроб штурму окупантів, які на зазначених ділянках вимушені були відійти", - пояснив Гайдай у телеграм-каналі.

Він зазначив, що в результаті численних пошкоджень багатоповерхових житлових будинків існує загроза перебування в них через обвалення у будь-який момент.

"Як от нещодавно це сталося із будинком по вулиці Партизанська в Сєвєродонецьку. Аварійна будівля впала посеред дня. Поряд проходили люди. Чи знаходився хтось усередині – достеменно невідомо", - зазначив він.

Гайдай зазначив, що "поки росіяни продовжують знімати пропагандистські сюжети про "щасливе життя" мешканців Луганщини, останні гинуть під уламками необстежених багатоповерхівок".

Водночас, за його словами, на лінії фронту росіяни продовжують обстрілювати населені пункти, які тримають оборону. Шість разів ворогом використано реактивні системи залпового вогню. Упродовж дня неодноразово застосовувалися міномети.

"Основні зусилля росіяни зосереджують на Бахмутському напрямку", - наголосив глава ОВА.