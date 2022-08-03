Події

08:26 03.08.2022

У Харкові та області зберігається небезпечна обстановка через обстріли, за добу задокументовано 40 фактів руйнувань

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У Харкові та області зберігається небезпечна обстановка через обстріли, за добу задокументовано 40 фактів руйнувань

У Харкові та області зберігається небезпечна обстановка, пов'язана з ракетними та артилерійськими обстрілами мирного населення регіону, за минулу добу російські окупаційні війська обстрілювали облцентр та низку населених пунктів області, серед яких Малинівка та Чугуїв, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції Харківської області.

"Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали 40 фактів пошкодження житла та інших об'єктів на території регіону в результаті обстрілів і пожеж... Пошкоджено приватні будинки, частково зруйновано приміщення навчального закладу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1200 машин. Зокрема, у багажнику автомобіля "Таврія" правоохоронці виявили три пачки набоїв до автомата. На іншому блокпосту службовий собака на прізвисько Мелісія вказав в автомобілі Volvo на холодну зброю (два мачете), які водій перевозив без передбаченого законом дозволу

Також до відділів поліції доставлено 10 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.

 

 

Теги: #харків #ситуація #обстріли

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