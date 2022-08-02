Події

22:09 02.08.2022

Теракт в Оленівці має стати вирішальним аргументом для визнання Росії державою-терористом

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Теракт в Оленівці має стати вирішальним аргументом для визнання Росії державою-терористом

Теракт в Оленівці (Донецька обл.) має стати вирішальним аргументом для всіх цивілізованих країн світу, щоб офіційно визнати Росію державою-терористом, заявив у традиційному відеозверненні у вівторок увечері президент України Володимир Зеленський.

"Що ще потрібно для цього? Хіба це недостатньо жорстокий і очевидний теракт, щоб у ключових столицях світу було ухвалено відповідні рішення щодо визнання Росії державою-терористом?" – сказав президент.

Звісно, зазначив він, "принципову відповідь на всі свої злочини окупанти отримують і на полі бою".

"У цьому контексті хочу сьогодні подякувати президенту Сполучених Штатів Байдену та всьому американському народові за новий пакет оборонної підтримки для України. Слово HIMARS стало для нашої країни майже синонімом слова "справедливість", і українські оборонці зроблять усе, щоб окупанти щотижнево відчували дедалі більш болісні втрати завдяки цим дуже ефективним системам", - сказав він.

За його словами, "ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії та живій силі, й це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі – Піски, Авдіївка, інші напрямки. Там просто пекло. Цього навіть не описати словами...".

"І кожен українець повинен бути завжди вдячний нашим воїнам, які захищають українські позиції там, попри на відчутну вогневу перевагу терористів", - заявив президент.

Теги: #тероризм #росія #зеленський

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