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14:02 02.08.2022

СБУ ліквідувала мільйонну ботоферму, яка розхитувала ситуацію в Україні на замовлення однієї з політсил

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СБУ ліквідувала мільйонну ботоферму, яка розхитувала ситуацію в Україні на замовлення однієї з політсил

Служба безпеки України знешкодила організоване угруповання, яке створило потужну ботоферму для дискредитації керівництва України та розхитування суспільно-політичної ситуації, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Зловмисники масово поширювали через інтернет дезінформацію, зокрема щодо діяльності вищого військово-політичного керівництва країни. Пропагандистські "потужності" цієї ботоферми використовували і представники російських спецслужб. Зокрема, через ботів вони поширювали фейкові новини щодо ситуації з фронтів та проводили інші інформаційні диверсії", - розповів він у відеоповідомленні, оприлюдненому у понеділок на сайті української спецслужби.

За словами речника, серед останніх "операцій" зловмисників: поширення контенту про нібито конфлікт між керівництвом Офісу президента та головнокомандувачем ЗСУ, а також проведення кампанії з дискредитації першої леді.

"Для розгону деструктивного контенту ділки адміністрували понад 1 млн власних роботів, а також численні групи у соцмережах з аудиторією майже 400 тис. користувачів", - зазначив Дехтяренко.

Він уточнив, що під час багатоетапної спецоперації викрито керівника злочинної групи - ним виявився громадянин Росії, який проживав у Києві і позиціонував себе як "політичний експерт".

"За даними слідства, він організував інформаційно-підривну діяльність на замовлення однієї з вітчизняних політсил. Для координації злочинних дій був на "зв’язку" з нинішнім народним депутатом, що входить до близького оточення колишнього керівництва нашої держави", - розповів речник СБУ.

Також він повідомив, що російський політтехнолог створив спеціальне програмне забезпечення, за допомогою якого учасники групи управляли в автоматичному режимі необмеженою кількістю анонімних облікових записів у найпопулярніших соцмережах.

"Під час обшуків за місцями перебування організаторів злочину правоохоронці вилучили: апаратно-програмний комплекс, який забезпечував функціонування ботоферми; 5000 сім-карт, які зловмисники використовували для створення та подальшого ведення технічних акаунтів; 200 "Proxy"-серверів для підміни ІР-адрес та уникнення блокування відповідних інтернет-ресурсів", - додав він.

Заходи щодо викриття та блокування правопорушень проводили співробітники Кібердепартаменту СБУ спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції та за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України продовжуються слідчо-оперативні дії щодо притягнення до відповідальності всіх організаторів ботоферми.

У повідомленні СБУ не зазначається політична сила. Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у правоохоронних органах, йдеться про партію "Європейська солідарність".

 

Теги: #сбу #дискредитація #ботоферма

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