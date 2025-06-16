СЗРУ попереджає: Росія планує на наступному тижні кульмінацію кампанії з дискредитації України у контексті обмінів, що тривають

Росія планує кульмінацію кампанії з дискредитації України у контексті обмінів, що тривають, попередньо – 20 червня, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР).

“За даними Служби зовнішньої розвідки України, рішення про початок кампанії було прийнято особисто президентом РФ, а за координацію дій посадовців та миттєве “реагування” російських медіа відповідає один із перших заступників глави АП РФ”, - йдеться у повідомленні СЗР на сайті у понеділок.

Зазначається, що мета кампанії – спровокувати обурення українського суспільства (військових та їхніх родин) діями української влади, деморалізувати суспільство, одночасно дискредитувавши Україну перед міжнародною спільнотою, як сторону, що не дотримується взятих на себе зобов’язань.

Повідомляється, що “кульмінація кампанії запланована на останні дні обмінів (попередньо 20 червня). Фінальною частиною цього має стати навмисне вкидання в ЗМІ викривлених (неправдивих) списків нібито ідентифікованих росіянами загиблих українських військових і цивільних. У такий спосіб РФ сподівається спровокувати хвилю паніки й обурення в українському суспільстві та перекласти на українську владу відповідальність за скоєні злочини”.

За даними СЗР, у кампанії в російськомовному інфопросторі по-максимуму задіяний увесь пул прокремлівських ресурсів – від Симоньян та Соловйова до різного роду воєнкорів та блогерів. Вони постійно продукують емоційно заряджений контент, маніпулюють статистичними даними, а будь-які технічні затримки у процесі обмінів одразу та безапеляційно трактують як свідомі дії української влади та небажання повертати своїх громадян. У кампанію включились проросійські проксі – маргінальні європейські інформаційні ресурси: угорські видання Magyar Nemzet та Magyar Hírlap, чеське CZ24.news, словацьке Jednotné Slovensko та франкомовне Réseau International. Їхнє завдання – поширювати російські наративи та нав’язувати російське трактування обміну, що триває. Серед таких наративів: “Україна відмовляється приймати тіла своїх загиблих”, “в Україну досі не повернуто тіла майже шести тисяч солдатів”, “родичам загиблих доведеться ще чекати через бездіяльність української влади”.