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11:30 18.09.2023

Федів заявляє, що до кампанії з її дискредитації може бути причетна наглядова рада УКФ і Спілка концертної індустрії

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Федів заявляє, що до кампанії з її дискредитації може бути причетна наглядова рада УКФ і Спілка концертної індустрії

Колишня керівниця Українського культурного фонду (УКФ) Юлія Федів заявляє, що до кампанії з її дискредитації може бути причетна наглядова рада УКФ і Спілка концертної індустрії.

"Основна мета, на мою думку, якою вона була три роки тому, - дискредитація мене і недопуск, щоб я не залишалася в Українському культурному фонді. І зараз та сама стратегія і ті самі способи впливу на людей, які ухвалюють рішення щодо призначення або непризначення міністра культури", - сказала Федів в інтерв'ю "Радіо Культура", коментуючи кампанію дискредитації проти неї.

На запитання, кому може бути цікаво, щоб її не призначили на посаду міністра, Федів заявила, що, на її думку, це можуть бути члени наглядової ради УКФ спільно з представниками Спілки концертної індустрії.

Вона також зазначила, що бажання не допустити її на посаду міністра може бути пов'язане з майбутнім конкурсом на переобрання членів наглядової ради УКФ.

Як повідомлялося, 12 вересня голова правління Суспільного мовлення Микола Чернотицький опублікував інформацію, що в "Суспільне" від нібито представника одного зі співробітників УКФ надійшла пропозиція щодо розміщення замовного матеріалу з дискредитації колишньої голови УКФ Юлії Федів. Пізніше в УКФ заявили, що не мають стосунку до кампанії з її дискредитації.

Призначення Федів на посаду міністра культури може відбутися у вересні.

Теги: #дискредитація #федів

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