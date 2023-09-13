В УКФ заявляють, що не мають стосунку до кампанії дискредитації колишньої очільниці Федів

В Українському культурному фонді (УКФ) заявляють, що не мають стосунку до кампанії дискредитації колишньої керівниці фонду Юлії Федів.

Голова правління Суспільного мовлення Микола Чернотицький 12 вересня оприлюднив інформацію, що до "Суспільного" від нібито представника одного зі співробітників Українського культурного фонду надійшла пропозиція щодо розміщення замовного матеріалу з дискредитації колишньої керівниці УКФ Юлії Федів.

"Суспільне не толерує таке і я вважаю, що це має стати публічним. Такі "пропозиції" неприпустимі для нас. І дуже хочеться, щоб це стало неприпустимим для жодного медіа", - наголосив він.

Водночас, коментуючи публікацію, УКФ заявив, що не має до цього жодного стосунку.

"Такі новини та дії особи на скріншотах дискредитують Український культурний фонд, який продовжує надавати підтримку культурно-мистецьким ініціативам. Тому команда УКФ не може бути ні учасником, ні зацікавленою стороною у подібних історіях. Для нас це неприйнятно", - наголосили у фонді.

Зі свого боку, Федів у коментарях подякувала "Суспільному" за оприлюднення цієї ситуації.

Як повідомлялося, призначення колишньої керівниці Українського культурного фонду (УКФ) Федів на посаду міністерки культури може відбутися в середині вересня.