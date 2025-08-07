Інтерфакс-Україна
Події
10:56 07.08.2025

РФ продовжує інформаційну кампанію з дискредитації процесу обміну полоненими – ЦПД

1 хв читати

Росія продовжує свою інформаційну кампанію з дискредитації процесу обміну полоненими, активно поширюючи неправдиві заяви через своїх посадовців та пропагандистів.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) України, голова російської переговорної делегації у Стамбулі ВладІмір Мединський заявив, що третій обмін полоненими затримується через нібито "відмову України забирати тисячу своїх військовополонених". Він також звинуватив Україну у "вибірковому підході до обміну".

"Ці твердження не відповідають дійсності. Як повідомлялося раніше, Україна наполягає на принципі "всіх на всіх" при обміні полоненими, і кожен випадок затримки є частиною свідомої кампанії росії щодо маніпулювання громадською думкою та зниження довіри до українських державних інститутів", - пояснили в ЦПД.

У відомстві наголосили, що Україна послідовно працює над поверненням кожного свого громадянина з полону.

У ЦПД нагадали, що Росія активно використовує подібні фейки, наприклад, поширення фейкового "звернення" від імені українських військовополонених, у якому йдеться про "виключення осіб зі списків обміну". Це черговий приклад дезінформації, спрямованої на дискредитацію механізмів обміну.

Теги: #дискредитація #цпд #обмін_полонених

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:59 05.08.2025
В ЦПД попереджають про чергову кампанію дискредитації ТЦК через Телеграм

В ЦПД попереджають про чергову кампанію дискредитації ТЦК через Телеграм

22:32 03.08.2025
РФ готує нові вкиди щодо обмінів військовополонених, прагнучи маніпулювати процесом - ЦПД

РФ готує нові вкиди щодо обмінів військовополонених, прагнучи маніпулювати процесом - ЦПД

10:17 03.08.2025
РФ просуває пропаганду в Латинській Америці під виглядом культурної співпраці — ЦПД

РФ просуває пропаганду в Латинській Америці під виглядом культурної співпраці — ЦПД

10:00 25.07.2025
В Тамбовській області уражений завод, який виготовляє порох для російської артилерії – ЦПД

В Тамбовській області уражений завод, який виготовляє порох для російської артилерії – ЦПД

20:54 23.07.2025
ЦПД спростував інформацію про "таємну зустріч" Умєрова з Мединським в Стамбулі

ЦПД спростував інформацію про "таємну зустріч" Умєрова з Мединським в Стамбулі

15:18 16.06.2025
СЗРУ попереджає: Росія планує на наступному тижні кульмінацію кампанії з дискредитації України у контексті обмінів, що тривають

СЗРУ попереджає: Росія планує на наступному тижні кульмінацію кампанії з дискредитації України у контексті обмінів, що тривають

22:57 22.01.2025
Фракція "Голос" видала заяву із засудженням переслідування та дискредитації військових з боку правоохоронних органів

Фракція "Голос" видала заяву із засудженням переслідування та дискредитації військових з боку правоохоронних органів

18:37 29.07.2024
У батальйоні "Ахіллес" спростували інформацію про буцімто браковані дрони від громади столиці, передані ЗСУ

У батальйоні "Ахіллес" спростували інформацію про буцімто браковані дрони від громади столиці, передані ЗСУ

11:30 18.09.2023
Федів заявляє, що до кампанії з її дискредитації може бути причетна наглядова рада УКФ і Спілка концертної індустрії

Федів заявляє, що до кампанії з її дискредитації може бути причетна наглядова рада УКФ і Спілка концертної індустрії

18:43 31.08.2023
Міноборони: Низці українських ЗМІ запропонували оприлюднити інформацію з ознаками спланованої кампанії з дискредитації роботи відомства та ЗСУ

Міноборони: Низці українських ЗМІ запропонували оприлюднити інформацію з ознаками спланованої кампанії з дискредитації роботи відомства та ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував у четвер розмови з європейськими колегами, а також комунікацію на рівні радників з питань нацбезпеки

ДБР наголошує: можливість для СЗЧ повернутися на службу зі збереженням статусу та виплат діє до 30 серпня

Екскерівник СІЗО Таганрога особисто віддавав накази катувати українську журналістку Рощину - Нацполіція

ППО знешкодила 89 зі 112 ворожих дронів, є влучання на 11 локаціях

Одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу в Запорізькій області

ОСТАННЄ

Обленерго планують заживити знеструмлених через негоду абонентів у дев'яти областях до кінця доби

Кабмін унормував термін "територія, прилегла до об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона"

Уряд вніс зміни у структуру Секретаріату Кабміну

Зеленський анонсував у четвер розмови з європейськими колегами, а також комунікацію на рівні радників з питань нацбезпеки

ДБР наголошує: можливість для СЗЧ повернутися на службу зі збереженням статусу та виплат діє до 30 серпня

Україна і Естонія домовились оновити угоду про соцзабезпечення між країнами

Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа із Зеленським і Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ

Екскерівник СІЗО Таганрога особисто віддавав накази катувати українську журналістку Рощину - Нацполіція

До 30 тис. вступників-контрактників в 2025р. отримають державний грант на покриття частини вартості навчання

ППО знешкодила 89 зі 112 ворожих дронів, є влучання на 11 локаціях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА