РФ продовжує інформаційну кампанію з дискредитації процесу обміну полоненими – ЦПД

Росія продовжує свою інформаційну кампанію з дискредитації процесу обміну полоненими, активно поширюючи неправдиві заяви через своїх посадовців та пропагандистів.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) України, голова російської переговорної делегації у Стамбулі ВладІмір Мединський заявив, що третій обмін полоненими затримується через нібито "відмову України забирати тисячу своїх військовополонених". Він також звинуватив Україну у "вибірковому підході до обміну".

"Ці твердження не відповідають дійсності. Як повідомлялося раніше, Україна наполягає на принципі "всіх на всіх" при обміні полоненими, і кожен випадок затримки є частиною свідомої кампанії росії щодо маніпулювання громадською думкою та зниження довіри до українських державних інститутів", - пояснили в ЦПД.

У відомстві наголосили, що Україна послідовно працює над поверненням кожного свого громадянина з полону.

У ЦПД нагадали, що Росія активно використовує подібні фейки, наприклад, поширення фейкового "звернення" від імені українських військовополонених, у якому йдеться про "виключення осіб зі списків обміну". Це черговий приклад дезінформації, спрямованої на дискредитацію механізмів обміну.