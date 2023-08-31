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18:43 31.08.2023

Міноборони: Низці українських ЗМІ запропонували оприлюднити інформацію з ознаками спланованої кампанії з дискредитації роботи відомства та ЗСУ

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Міноборони: Низці українських ЗМІ запропонували оприлюднити інформацію з ознаками спланованої кампанії з дискредитації роботи відомства та ЗСУ

Низка редакцій українських ЗМІ, незалежно одна від одної, повідомили Міністерству оборони про пропозиції щодо оприлюднення на їхніх медіа-майданчиках інформації, яка має ознаки спланованої кампанії з метою дискредитації роботи відомства та ЗСУ, ідеться в заяві пресслужби Міноборони України.

"Суть текстів, що надійшли до редакцій, – ідентична. Цього разу в тексті, який пропонують редакціям, йдеться про начебто закупівлю гаубиць в одній із країн-партнерів ЄС. Наголошуємо – інформація, що пропонується до поширення, подається викривлено й має маніпулятивний характер. Закликаємо всі ЗМІ, до яких так само надійшла аналогічна пропозиція щодо розміщення, перш ніж використовувати такі "матеріали" на шпальтах видань, звернутися до Міноборони по офіційний коментар", - заявили у відомстві.

Також у Міноборони закликали редакції в разі звертання до них із такими пропозиціями перевіряти подану інформацію, звернувшись до офіційних джерел - Міністерства оборони України або Генерального штабу ЗСУ.

"Поширення недостовірної та/або викривленої інформації про діяльність Міноборони та ЗСУ шкодить обороноздатності країни та підтримці з боку країн-партнерів. У свою чергу гарантуємо вичерпну відповідь письмово або у вигляді коментаря уповноважених осіб", - зазначили у пресслужбі.

Теги: #міноборони #змі #дискредитація

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