Білорусь пришвидшує запуск військових виробництв для російського ВПК – СЗР України

Білорусь пришвидшує запуск виробництв, пов'язаних із безпілотниками, електронікою подвійного призначення та прицільною технікою для задоволення потреб російського ВПК – більшість таких об'єктів мають бути збудовані та введені в експлуатацію в межах року-півтора, повідомляє Служба зовнішньої розвідки (СЗР) України.

"Після початку повномасштабної війни Росії проти України попит на білоруські оборонні технології різко зріс. Москва шукає альтернативні джерела компонентів – зокрема для дронів і ракетного озброєння – на тлі західних санкцій та логістичних бар'єрів", - зазначається у повідомленні СЗР на сайті у вівторок.

Повідомляється, що уряд Білорусі пришвидшує запуск виробництв, пов'язаних із безпілотниками, електронікою подвійного призначення та прицільною технікою. Проєкти з військовим потенціалом стали пріоритетними в інноваційній стратегії країни, яка раніше фокусувалася на цивільних галузях – від агротехніки до фармацевтики.

Зазначається, що попри те, що реалізація багатьох цивільних інновацій – нові трактори, ліки чи продукти харчування – розписана на роки вперед, інвестиції у ВПК дедалі більше мають характер надстрокових. Більшість пов'язаних із армією об'єктів мають бути збудовані та введені в експлуатацію в межах року-півтора.

З-поміж прикладів – завод із виробництва композитних елементів для БпЛА, створений на базі НПЦ багатоцільових безпілотних комплексів. Проєкт заморозили ще у 2020 році, однак відновили після початку війни. До кінця 2024 року підприємство було збудоване й оснащене, а вже в лютому 2025 року запущене. У березні воно вийшло на повну потужність.

Аналогічна динаміка на "Зеніт-БелОМО", де розгортається виробництво прицільних та автокомпонентів, орієнтованих на внутрішній ринок і партнерів із країн СНД. Запуск ліній заплановано на серпень, до кінця року завод має працювати на повну.

Так само на підприємстві "Інтеграл" триває розширення виробничих потужностей для випуску електроніки подвійного призначення. Йдеться, зокрема, про мікросхеми, які РФ може використовувати для систем наведення в ракетах Х-101. Новий цех мають ввести в експлуатацію в грудні, а у 2026-му – довести до номінального рівня виробництва.