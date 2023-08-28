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11:05 28.08.2023

Міністр освіти заявляє про кампанію дискредитації його заступника Винницького у зв'язку з його діяльністю

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Міністр освіти заявляє про кампанію дискредитації його заступника Винницького у зв'язку з його діяльністю

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє про кампанію дискредитації його заступника Михайла Винницького у зв'язку з його діяльністю.

"Михайло Винницький підсилив МОН у травні, очоливши напрям вищої освіти. Напрям складний і важливий. Михайло знав, що легко не буде, але погодився зайти на посаду, за що я йому дуже вдячний. Його перші три місяці роботи - це вступна кампанія, напрацювання пропозицій змін до законів, блокування схеми вступу без ЗНО чи НМТ, наведення ладу в роботі Національної комісії зі стандартів державної мови, догани ректорам, які порушили законодавство про освіту та вимоги контракту. Тепер на Михайла намагаюся повісити ярлик корупціонера, перекручуючи та маніпулюючи фактами", - написав Лісовий у фейсбуці.

Міністр висловив упевненість, що атаки на його заступника не зупинять роботу над розвитком якісної вищої освіти.

Своєю чергою Винницький, звітуючи в соцмережах про свою роботу на посаді заступника міністра, зазначив, що, "мабуть, дещо із того, що розпочато за перші 100 днів, зачепило чиїсь інтереси".

"Бо організована (і добре проплачена) кампанія дискредитації моєї скромної особи вже пішла повним ходом. Нічого, вистоїмо!" - додав він.

Теги: #мон #дискредитація #винницький_михайло

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